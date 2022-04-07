أحمد كريمة يهاجم إبراهيم عيسى: مرتد ويستتاب

المصدر: موقع الامارات اليوم

هاجم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، الإعلامي إبراهيم عيسى، على خلفية تصريحات الأخير حول معجزة الإسراء والمعراج.

وقال أحمد كريمة خلال برنامج "سابع سما"على قناة "النهار" المصرية: إن الإعلامي إبراهيم عيسى، جاهر بأمر تسبب في إيذاء مشاعر المسلمين، وتصريحاته عن الإسراء والمعراج مقصودة ولم تكن زلة لسان؛ إذ أصر عليها.

وأضاف: هذا ليس تخصصه فأنا أكاديمي شرعي ولا أتكلم في دقائق الإعلام، فهذا ليس تخصصي، متسائلا: فلماذا يتكلم هو عن أمور من الثوابت.

ونوه أحمد كريمة بأن: المعراج ثابت قرآنيا فهناك آيات كثيرة في سورة النجم: فمثلا آية: أفتمارونه على ما يرى، هذه الآية تروح فين، لو كان خيال المعراج خيال ما كان القرآن قال ذلك، مردفا: وفي دليل أخر جاي في السياق: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فلو سألنا أي يهودي أم مسلم أو مسيحي هيقول سدرة المنتهى في السماء السابعة، فهذا الأمر معجزة ومن الخوارق التي لا تخضع للعقل.

وأردف أحمد كريمة: أنا قولت عليه مرتد لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، متابعا: ووضحت في بيان أقصد بالردة يستتاب ولم أهدر دمه، أما عقوبته فيرفع إلى القضاء.

وخلال الحلقة كشف الدكتور أحمد كريمة، عن رأيه في المطرب عمرو دياب، مضيفا: عمرو دياب فنان وليس هناك شيء سلبي ناحيته على حد علمي.

وأضاف أحمد كريمة أنه لا يسمع أغاني عمرو دياب، متابعًا: الحقيقة لا أسمع أغاني لعمرو دياب ولكني أسمع لفيروز فقط

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