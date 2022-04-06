مصر تمنح تسهيلات لدخول السائحين عبر المطارات لتشجيع السياحة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عممت سلطة الطيران المدني في مصر، منشورًا جديدًا لمنح تسهيلات لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات لتشجيع حركة السياحة الوافدة من الخارج.

وأكدت سلطة الطيران المدني، أنه تم منح رعايا دول جنوب إفريقيا وكازاخستان وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة، وإضافة ذلك على منصة التأشيرات الإلكترونية «E-VISA».

ووضحت سلطة الطيران المدني، أنه تم منح الأجانب القادمين تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة شرطية حملهم تأشيرات دخول دول استراليا، نيوزيلاندا، بريطانيا، كندا، اليابان، الولايات المتحدة ودول تشينجن على جوازات سفرهم، شريطة أن تكون تلك التأشيرات سارية وسبق استخدامها عدا رعايا 10 دول وهم سوريا، العراق، مالي، تركيا، فلسطين، إيران، أفغانستان، إثيوبيا، النيجر وإسرائيل.

وأشار الطيران المدني إلى أنه سيتم منح القادمين إلى مطارات وموانئ محافظة جنوب سيناء، ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين سياحة لمدة 15 يومًا والتي تسمح بالتواجد بمدن دهب، نوبيع، شرم الشيخ، سانت كاترين وطابا، وذلك لرعايا 6 دول وهم الصين، الهند، باكستان، تركيا، المغرب والجزائر، شريطة تقديم تذاكر طيران ذهاب وعودة وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الأجنبي الكافي بما لا يقل عن 2000 دولار أو بطاقة ائتمانية.

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