غلق وتشميع مطعم مأكولات شهير في مصر.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شنت محافظة الجيزة في مصر من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط 2 طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم، غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news