إضراب عمال دليفري "طلبات" في مصر عن العمل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أضرب عدد من العاملين بشركة طلبات مصر؛ وذلك بعد رفض الشركة طلب بزيادة مرتباتهم بعد موجة الغلاء الأخيرة وارتفاع السلع الاستراتيجية نتيجة زيادة سعر الدولار.

وقال ممدوح صالح أحد العاملين بشركة طلبات لموقع "القاهرة 24" إن الأضراب جاء بسبب رفض الشركة زيادة قيمة توصيل الأوردر الواحد لتتجاوز الـ 14 جنيهًا، وذلك لأن مدينة السادس من أكتوبر بها عدد من الأماكن تقع على بعد مسافات كبيرة ما يؤدي إلى استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن شركة طلبات هي الشركة الأم ويندرج تحتها عدد من المكاتب المسؤولة عن إعطاء الرواتب لجميع العاملين بالشركة.

وأشار ممدوح صالح أحد العاملين بشركة طلبات إلى أن الشركة هي عبارة عن موقع إلكتروني لطلب الطعام أون لاين، ويتيح للعملاء فرصة البحث عن المطاعم القريبة لمناطقهم وتصفح قوائم الطعام المختلفة لطلب الطعام مع خيارات الدفع أون لاين أو نقدًا عند استلام الطلب، وخدمات الشركة متاحة للجميع من خلال أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات هواتف الآيفون، الأندرويد، والآي باد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news