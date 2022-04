فيديو يكشف استغلال شركة شوكولاتة عالمية شهيرة عمالة الأطفال للتربح

اتُهمت مونديليز إنترناشونال، مالكة كادبوري البريطانية لصناعة الحلويات، باستغلال الأطفال في غانا بعد لقطات تظهر عمالا لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات يقطعون حبوب الكاكاو بالمناجل.

وظهرت اللقطات في فيلم وثائقي حديث لـ "Dispatches" لـChannel 4 في المملكة المتحدة، حيث صُوّر طفلان في مزرعة، يُزعم أنهما ينتميان إلى مونديليز، وهما يزيلان الأعشاب الضارة من المزارع، باستخدام سكاكين حادة لفتح قرون الكاكاو، والعصي المتأرجحة بشفرات حصاد القرون من الأشجار. ولا يبدو أن أيا من الأطفال لديه أي معدات واقية، وأفادت إحدى الفتيات أنها قطعت قدمها ذات مرة أثناء استخدام منجل طويل.

وقالت فتاة أخرى إنها تعرضت للخداع للعمل في المزرعة، مدعية أنها كان لديها انطباع بأنها ستذهب إلى مزرعة عمها للمساعدة في رعاية الأطفال ولكن بدلا من ذلك أجبرت على العمل لساعات طويلة في المزرعة، ولم يُسمح لها بالذهاب إلى المدرسة. وأضافت أنها لم تتحدث عن ذلك أبدا لأنها "خائفة جدا".

ويتم استخدام عمالة الأطفال غير القانونية لتزويد كادبوري بحبوب الكاكاو - العلامة التجارية المفضلة للشوكولاتة في بريطانيا.

ويدعي نشطاء مناهضون لعمالة الأطفال أن المزارعين في غانا يتقاضون أقل من 2 جنيه إسترليني (2.62 دولار) في اليوم، وبالتالي لا يمكنهم ببساطة توظيف عمال بالغين. وقال آين ريغز، مؤسس Slave Free Chocolate، لصحيفة الغارديان: "إنه لأمر مرعب أن نرى هؤلاء الأطفال يستخدمون هذه المناجل الطويلة، التي يبلغ طولها أحيانا نصف طولهم. وعدت شركات الشوكولاتة بتنظيم هذا منذ أكثر من 20 عاما. كانوا على علم بأنهم يستفيدون من عمالة الأطفال وتخلوا عن وعودهم".

Illegal child labour is being used to supply cocoa beans to Cadbury – Britain’s favourite chocolate brand.#Dispatches has been undercover in Ghana where children as young as 10 have been working gruelling hours to supply cocoa beans to Cadbury. pic.twitter.com/nS90jyBr8w