خمسة أطعمة للوقاية من السرطان

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

ينصح الخبراء بتزويد أجسامنا بالعناصر الغذائية الأساسية عن طريق اتباع نظام غذائي صحي و الذي يساعد على تجنب الأمراض والوقاية منها وخاصة منها أمراض السرطان المهددة للحياة.

وفي مقابلة حديثة مع Fox News Digital، شاركت خبيرة التغذية والصحة في كاليفورنيا سوزان سميث جونز، الحاصلة على درجة الدكتوراه، بعض المؤشرات حول الأطعمة التي يجب إضافتها إلى وجباتنا الغذائية للحصول على أعلى فرصة لتجنب الإصابة بالسرطان.

البراعم

البراعم هي من بين الأطعمة النيئة الأكثر صحة حيث توفر البراعم المختلفة مثل الفجل تغذية ممتازة، بينما تساعد براعم البروكلي بالوقاية من السرطان حيث أن تناول كوب ونصف من براعم البروكلي يوميا يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة 50%. وفقاً لجونز.

الخضروات

كشفت دراسة وبائية حديثة، تتألف من 206 دراسات أخرى على البشر أن معظم الأطعمة الوقائية من السرطان وصحة القلب والوقاية من السمنة هي الخضار.

الطماطم

ينصح بتناول الطماطم للرجال بسبب احتوائها على عناصر غذائية تحمي من سرطان البروستات و تعد طماطم الكرز الخيار الأفضل.

الشاي الأخضر

ينصح باستبدال فنجان القهوة الصباحي بالشاي الأخضر للحصول على فوائد صحية إضافية، حيث توضح جونز أن الشاي الأخضر قد لا يساعد فقط في الوقاية من السرطان، بل له أيضا خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا.



المكسرات والبذور

يعد اللوز مصدرا كبيرا للبروتين والألياف وفيتامين E.

كما توفر بذور الكتان عددا كبيرا من العناصر الغذائية للمساعدة في الوقاية من السرطان، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين E.

ووفق ما نشرته " نيويورك بوست" فإنه يمكن لبضعة ملاعق كبيرة من وجبة بذور الكتان يوميا تعزيز توهج البشرة وزيادة الطاقة وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب والمساعدة في الهضم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news