أطول امرأة في العالم تسجل 3 أرقام قياسية جديدة في "غينيس": طول أصابعها 11 سنتيمتراً !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت التركية، رُميساء غَلْغِي، صاحبة لقب أطول امرأة بالعالم، من تسجيل 3 أرقام قياسية جديدة دخلت بها موسوعة " جينيس".

ووفق ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، الإثنين، أصبحت غلغي "صاحبة أكبر يد، وأطول ظهر، وكذلك أطول أصابع بالعالم".

ويبلغ طول رُميساء (25 عامًا) 2 متر و15 سنتيمترًا، وفق تصنيف موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لتحصل في 2021 على لقب "المرأة الأطول بالعالم"، حيث تعاني من متلازمة "ويفر" (نمو الجسم بسرعة أكبر من الطبيعي).

وفي حديث لها قالت المرأة الأطول بالعالم، إن يدها اليمنى تبلغ 24.93 سنتيمترًا، فيما يبلغ طول أصبعها الأوسط 11.2 سنتيمترًا، وظهرها 59.9 سنتيمترًا، وهي الأرقام التي جعلتها تدخل موسوعة الأرقام القياسية.

وفي تصريحات سابقة كانت غلغي قد قالت إنها سجلت عام 2014 الرقم القياسي في موسوعة "جينيس" ضمن تصنيف "أطول فتاة تحت عمر الثامنة عشرة".

وتابعت: "أنا فخورة لأنني سجلت الرقم القياسي العالمي للمرة الثانية".

وأوضحت آنذاك أنها تخطط للعمل في مجال تصميم وتطوير مواقع الويب، كما ترغب في السفر لعدد من بلدان العالم بغرض التعرف على ثقافات جديدة.

وكشفت رُميساء عن معاناتها من بعض المشاكل الجسدية بسبب طولها الزائد، ما أثر سلبا على قيامها ببعض الأنشطة في حياتها اليومية، ولكن سرعان ما تعايشت مع الأمر بواقعية.

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