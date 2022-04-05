مشاجرة بالرصاص بين شقيقين عراقيين تودي بحياة الأم !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت مصادر عراقية إن سيدة لقيت مصرعها بالخطأ، إثر مشاجرة وقعت بين ولديها تطورت إلى إطلاق نار، في محافظة واسط بجنوب شرق البلاد.

وأفاد مصدر أمني، بوقوع مشاجرة بين شقيقين اثنين ضمن منطقة العزة بمدينة الكوت في محافظة واسط.

وأضاف "تطورت المشاجرة إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما أسفر عن مقتل أمهما نتيجة رصاصة خاطئة"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث واعتقلت الشقيقين".

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