دراسة: المذاكرة من الكتب الورقية أكثر فعالية من الهواتف الذكية

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

يشعر الكثير من الأشخاص بعدم الارتياح أثناء الدراسة أو المطالعة عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي مقارنة بالدراسة أو المطالعة بمساعدة الكتب الورقية.

ووجدت دراسة أن الأمر يتعلق بالشعور بالتركيز بشكل أكبر أثناء القراءة من الكتب لأن الإنسان يميل إلى التنهد أكثر خلال هذه العملية.

و أكد الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور موتوياسو هونما من كلية الطب بجامعة شوا في طوكيو أن التنفس العميق "التنهد" و الذي يحصل عند القراءة من الكتب له تأثير إيجابي على الذاكرة وفهم القراءة أكثر من الدراسة من الهواتف الذكية التي تقل فيها نسبة التنهد.

وعند قيام الباحثون بقياس التنفس والنشاط الدماغي لـ 34 شخصا أثناء القراءة على الورق والهواتف الذكية وجدوا أن الناس تنهدوا بنسبة 45 في المائة أقل عند القراءة من هاتف ذكي، و أن درجاتهم في المتوسط أقل بنسبة 17 في المائة .

وأظهر التحليل بحسب ما نشر في "ديلي ميل" ظهور الاختلافات في نشاط الدماغ في قشرة الفص الجبهي، وهو الجزء المسؤول في الدماغ عن الوظائف عالية المستوى مثل التفكير.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في دورية Nature Journal Scientific Reports، نشاطا زائدا في قشرة الفص الجبهي عندما يقرأ الناس باستخدام هاتف ذكي مما يضر بفهمهم للمادة المقروءة .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news