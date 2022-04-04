الكويت: حبس ممثل كويتي 3 سنوات و4 أشهر في قضية حيازة مخدرات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم الاستئناف بحبس ممثل كويتي 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، والغرامة 2000 دينار عن تهمة حيازة مواد مخدرة.

وكان المتهم قد تم ضبطه بعد وصوله إلى مطار الكويت بالمواد المخدرة، إلا أنه أنكر الاتهام المسند إليه وهو حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد حققت مع المتهم بعد توقيفه، وكشف في التحقيقات أنه أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية.

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