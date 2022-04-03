سعودي يقتل زوجته حرقاً بالأسيد.. ويصيب طفلته بحروق ! صور

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد أحد الأحياء شرق مدينة جدة السعودية جريمة مروِّعة، صدمت السكان. حين أقدم مواطن سعودي على سكب الأسيد الحارق على زوجته، لتلفظ أنفاسها لاحقا.

وفي التفاصيل، دفعت بعض الخلافات العائلية الرجل إلى ضرب زوجته بعنف، وسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، حسب ما نقلت صحيفة سبق السعودية عن مصادر أمنية.

كما طال الأسيد القاتل طفلتهما الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها العامين.

ونقلت الضحيتان على الفور إلى مستشفى الملك فهد بجدة، إلا أنها توفيت فور وصولها المستشفى فيما لا تزال طفلتها تحت الرعاية المكثفة، فيما باشرت الاجهزة الامنية السعودية التحقيق في الحادث.

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