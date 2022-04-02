أم تحاول قتل رضيعتها زاعمة أنها " طفلة شيطانية"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تواجه امرأة من نيفادا، تهما بمحاولة القتل وإساءة المعاملة، بعد أن أنجبت طفلتها بمنزل في لاس فيغاس وحاولت قتلها، زاعمة أنها شيطانية، وفقا لموقع "لو آند كرايم" (القانون والجريمة).

وحصلت الحادثة ليلة السبت، 26 مارس الماضي، عندما ولدت المرأة في حمام بمنزل مملوك لأقارب صديقها.

وقال صديقها إنهما يقيمان في لاس فيغاس حتى يكونا أقرب إلى المستشفى، وفقا لقسم شرطة مترو لاس فيغاس .

وأثناء وجودها في السيارة، يزعم أن هولينغسورث حاولت قتل الطفلة عن طريق لف "بطانية حول رأسها ودفعها على وجهها".

واعترفت المدعى عليها في وقت لاحق بأنها "ضغطت البطانية على أنف الطفلة ووجهها" مرتين أو ثلاث مرات لمدة خمس أو 10 ثوان في المرة الواحدة.

وعندما وصلوا إلى المستشفى في وقت مبكر، الأحد الماضي، كانت المرأة "تنزف بغزارة"، ورفضت دخول المستشفى، وهربت، وقالت السلطات إن الأمر استغرق ساعتين للعثور عليها.

وبعد أن عثروا عليها وجدوها مصابة بكدمات وتورم على وجهها، وأشارت الوثائق إلى أن الإصابات "كانت ذاتية"، بمعنى أنها هي من ضربت نفسها.

وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن هولينغسورث قد أدلت بتصريحات "غريبة" حول كون الطفلة شريرة وشيطانية، كما زعمت أنها طلبت من صديقها لكمها في وجهها.

وقال صديقها للشرطة إنها أشارت إلى المولودة الجديدة على أنه "طفلة شيطانية"، وقالت إنها "بحاجة لقتلها".

وأضاف أنه أخذ الطفلة منها وحملها في حضنه بعيدا عنها حتى وصلوا إلى المستشفى.

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