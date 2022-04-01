ما قصة شاحنات الطماطم التي رماها السودانيون في الشارع ! .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء سودانيون مقطع فيديو، حصد آلاف المشاهدات وأثار جدلاً، يظهر إتلاف محاصيل كبيرة من الطماطم في الشارع، ملقين اللوم على السلطات بفشل تسويقها، كما يظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يفرغون حمولة شاحنة من الطماطم ويرمونها أرضاً.

إلا أن الحقيقة التي تكشفت لاحقا كانت غير ذلك.

فبعد تقطيع الفيديو إلى صور منفصلة، وفق "فرانس برس" أرشد البحث إلى أنه منشور منذ العام 2016، في صفحات سودانية عدة على وسائل التواصل، ما ينفي أن يكون حديث العهد مثلما زعمت المنشورات.

يشار إلى أنه عند انتشاره آنذاك، أفادت مواقع محلية أن المزارعين كانوا قد وقعوا عقوداً مع شركة تصنيع غذائي لتشتري إنتاجهم، لكن المصنع لم يكن جاهزاً عند موعد الحصاد.

لذلك عمد المزارعون إلى إتلاف إنتاجهم بعد أن تبين أن كلفة نقلها إلى السوق تفوق سعر المبيع، حسب هذه المواقع.

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