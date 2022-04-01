وفاة طفل سقط من أعلى البناية وهو يعلّق زينة رمضان !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعبارة "الله يرحمك يا روحي"، نعى مواطن أردني ابنه، الذي توفي بعد سقوطه من أعلى احدى البنايات أثناء تعليقه زينة شهر رمضان على واجهة البيت.

وفي التفاصيل قال حسين جودت حمد حمدالله إن ابنه ضياء البالغ من العمر 11 عاما، ولفرحته بقدوم شهر رمضان، قرر تعليق زينة الشهر الفضيل على سطح المنزل.

وأضاف، أنه سمع بعد قليل صوت ارتطام مدو، فذهب للتقصي، وحينها اكتشف أن ابنه ضياء سقط من الطابق الثالث على الأرض، وعند محاولة إسعافه وصل إلى المستشفى متوفيا.

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