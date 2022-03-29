دراسة: اللون الأصفر في غرفة نومك يجعلك تستيقظ منزعجا

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

نصحت خبيرة الألوان في المملكة المتحدة كارين هالر، بتجنب طلاء غرفة النوم باللون الأصفر و ذلك لأنك ستستيقظ غاضباً و منزعجاَ وفقاً لما نشرته الدراسة .

وشرحت كارين أهمية اللون للتعبير عن شخصية الفرد كما نصحت بتجنب اللون الأصفر في غرفة النوم

وقالت: «ستلاحظ أن الفنادق لا تستخدمها أبداً، الأصفر يتصل بالجهاز العصبي. ومن الناحية المثالية، تريد نوماً جيداً ومريحاً في الليل، ولكن مع اللون الأصفر، ستستيقظ منزعجاً».

ووفقاً لموقع "اكسبرس" أكدت كارين تصدر اللون الأخضر الناعم باعتباره الأكثر راحة واسترخاء، وربطته بـ "الأمان" مما يجعله اللون المثالي لغرفة النوم، ويتبعه اللون الوردي الناعم، الذي يجده الناس مهدئًا جسديًا، ويرتبط بالرعاية والرحمة.



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