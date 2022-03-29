مـــســـنــدم.. سحر المشهد

المصدر: الإمارات اليوم

مسندم هي المحافظة الشمالية في عُمان، وهي مفصولة عن بقية البلاد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعتبر هذه المنطقة من أكثر المناظر الطبيعية في السلطنة سحراً وإثارةً للإعجاب، إذ تلتقي فيها الجبال العالية التي يبلغ ارتفاعها 2000 متر مع البحر بالمضايق البحرية المذهلة والمياه الصافية، ما يجعل هذه المنطقة واحدة من أفضل مناطق الغوص والغطس في العالم، وقد عاش الناس في هذه المنطقة منذ العصر البرونزي، وخلال ذلك الوقت طوروا تراثاً ثقافياً فريداً وغنياً، ما جعل المنطقة تزخر بالمواقع الأثرية والقرى القديمة المذهلة

تتميز مسندم - شبه الجزيرة العُمانية - بطبيعتها الخلابة وعجائبها المعمارية المميزة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في أقصى الشمال من السلطنة.

كما تتميز أيضاً بأنها لا تتصل برّاً بالأراضي العُمانية، بل تفصل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بين مسندم ويابسة السلطنة.

خــلــيـــــج زيــغــــي العمــــانيـــة

هناك العديد من المناطق ذات الخصوصية والجو المتميز بانتظار استكشافها في هذه المدينة. تحظى خليج زيغي بالعديد من المعالم السياحية الجديرة بالاستكشاف، بفضل ماضيها الساحر وحاضرها الآسر ومستقبلها المثير، ومن أشهرها: سيكس سينسيز زيغي باي، يعتبر المنتجع أبرز وجهة بيئية لتجارب الصحة والعافية، حيث يشكّل المنتجع ملاذاً هادئاً بفضل موقعه المميز في شبه جزيرة مسندم العُمانية، حيث تلتقي الجبال الشاهقة مع المياه الزمردية لخليج عُمان، ويبعد نحو ساعتين بالسيارة عن دبي في رحلة غنية بالمشاهد الطبيعية المذهلة.

ويوفر المنتجع الفاخر مجموعة واسعة من التجارب الفريدة التي تشجّع على اتباع أسلوب حياة صحي، حيث يتيح لضيوفه المشاركة في فعاليات المنتجع الخاصة بتعزيز أساليب النوم وجودة الطعام والبرامج المخصصة للأطفال أو مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية.

كــــم يوفــــر المنتجــع من التجــــارب الاستثـــنائــيـة المميــــزة للضــــيــــــوف

1- الدخول إلى المنتجع بالطيران المظلي

يمكن للضيوف الوصول إلى المنتجع بطريقة مذهلة، من خلال الهبوط بالمظلة من ارتفاع 960 قدماً، ما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة لا تنسى أثناء مشاهدة الوجهة من السماء والتحليق مع الطيور، قبل أن يحطوا على الشواطئ الرملية بهدوء.

2- رحلة غوص مع أحد غواصي المنتجع العالميين

تشتهر شبه جزيرة مسندم ببيئتها البحرية الغنية ومياهها الزرقاء النقية، التي يمكن لضيوف «سيكس سينسيز زيغي باي» استكشافها عن قرب خلال رحلة غوص مميزة. ويحظى الزوّار في الطقس الصحو بفرصة الغوص في كهف كبير على ساحل سانات خلال رحلة مشتركة أو خاصة لمدة ساعتين على متن أحدث القوارب الفاخرة.

3- تعلم صناعة الشامبو والصابون ومنتجات التقشير بطرق مستدامة في مختبر الأرض

تشتهر علامة «سيكس سينسيز» بحرصها على اتباع معايير الاستدامة وإرساء الركائز الأساسية في قطاع الضيافة في ضوء التزامها البيئي. ويمكن للضيوف الإسهام أثناء إقامتهم بدعم هذا التوجه واكتساب مزيدٍ من المعارف البيئية مع مدير الاستدامة الخاص بالمنتجع في مختبر الأرض، كما يمكنهم تعلم كيفية صنع منتجات الصابون والشامبو صديقة البيئة والشموع والمعطرات والهدايا المميزة.

4- التنزه في جبال الحجر

يشكل خليج زيغي وجهة طبيعية ومثالية لعشاق المغامرات، حيث يمكن لضيوف «منتجع سيكس سينسيز زيغي باي» التنزه في جبال الحجر واستكشاف القرى العُمانية القديمة والمزارع والمواقع التراثية المحيطة بالوجهة.

ويمكن للضيوف اختيار إحدى تجارب التنزه الثلاث: سماجلرز باي والوادي وويديج تري، تبعاً لمستويات المغامرة التي ينشدونها.

5- رحلة بحرية على متن قارب «دهب» العُماني الفاخر

تستحضر قوارب «دهب» المصممة يدوياً الرحلات العربية القديمة، متيحةً للضيوف فرصة الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر المذهلة أثناء الإبحار على طول المضائق الساحلية وقرى حفة وسانات وتشاريا وحمرا وليما. وتوفر رحلات «دهب» أنشطة مائية ووجبات غداء شهية يبدعها شيف القارب عند الغروب.

يقدّم المنتجع الفاخر 10 برامج غنية تستحق التجربة تتضمن:

1- تعزيز مناعة الجسم

للمنتجع برامج تركز على تحسين عمل الجهاز المناعي، من خلال أنشطة تنظيم التنفس وجلسات اليوغا تحت أشعة الشمس، وتناول الأطعمة المغذية والجلسات التدريبية الخاصّة وكتابة اليوميات وورش عمل لتعليم إعداد المشروبات الباردة والساخنة مثل «الكمبوشا».

2- التخلّص من السموم

هو برنامج للتخلّص من السموم المتراكمة وتحسين عملية الهضم، وتعزيز الجهاز المناعي، من خلال جلسات اليوغا العلاجية التي تستمر لمدة ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام.

3- دروس الطهو الممتعة

يمكن للضيوف الاستمتاع بدروس تعليم الطهو عن طريق إعداد وجبتهم الخاصة من المأكولات العربية، ضمن حديقة المنتجع، باستخدام أشهى المكونات العضوية من الأعشاب والخضراوات.

4- إعادة التواصل مع الطبيعة

هي تجربة إعادة التواصل مع الطبيعة في مختبر الأرض، حيث يتعلم الضيوف صنع الشموع، ضمن الأواني الفخارية العُمانية التقليدية، بإشراف مدير الاستدامة في المنتجع.

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