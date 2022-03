فيديو للحظة اكتشاف مقبرة "السمير الأوحد ومشرف ومطهر البيت العظيم" في مصر

نشر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، فيديو لجانب من الاكتشاف الأثري الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في منطقة سقارة الأثرية.

وظهر وزيري في الفيديو أثناء اكتشاف مقبرة شخص يدعي "ببى نفر" والذي كان يشغل عدة مناصب منها السمير الأوحد، والمشرف على البيت العظيم، والكاهن المرتل، ومطهر البيت.

وقدم وزيري وصفا للمقبرة مؤكدا أنها تتميز بألوان مبهرة ونقوش فريدة، مشيراً إلى أن الوصول إلى الأرضية الأصلية للمقبرة سيكون خلال أسبوعين، لأن كمية الرديم قليلة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الأسبوع الماضي، تفاصيل الكشف الأثري الذي قامت به البعثة المصرية العاملة في حفائر شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة، حيث تم العثور على 5 مقابر منقوشة، على أن تستمر البعثة في أعمال الحفائر بالموقع، حيث تعمل حاليا على تنظيف هذه المقابر والتوثيق الأثري لها.

لحظة اكتشاف مقبرة " بيبي نفر "إحدى المقابر المكتشفة مؤخرا بجنوب سقارة..

