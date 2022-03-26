أداة سحرية تنقل هيفاء وهبي إلى باريس وتعيدها قبل رمضان !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

"رمسيس باريس" اسم الفيلم الجديد الذي تشارك فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للمخرج المصري أحمد خالد موسى.

وصوّرت هيفاء وهبي جزءا من مشاهدها في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن التصوير متوقف في هذه الفترة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 2022.

وتؤدي هيفاء وهبي شخصية فتاة شعبية تسمى "حنين" تجد نفسها فجأة في أوروبا، ولا تستطيع استيعاب تلك الصدمة، وفقاً لتصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي".

وقالت الفنانة هيفاء وهبي إن تصوير الفيلم سوف يتوقف خلال الفترة الحالية، بسبب انشغال بعض أبطاله بتصوير أعمالهم المشاركة في سباق الدراما الرمضانية، الذي ينطلق خلال أيام، على أن يتم استئناف التصوير بعد ذلك في القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صندوق يضم أداة سحرية تستطيع نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلى فرنسا.

تنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يتم العثور على الصندوق من قبل مجموعة من الأشخاص ليجدوا أنفسهم في العاصمة الفرنسية، دون أن يفهموا ما حدث معهم، ويحاولون العودة مرة أخرى.

ويشارك في بطولة فيلم "رمسيس باريس" مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم مصطفى خاطر، حمدي المرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس ومحمد سلام، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

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