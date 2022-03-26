تعرَّف على عدد ساعات الصيام في دول العالم: الإمارات 15 ساعة وروسيا 20 وأفغانستان وبريطانيا 17 وتايلند 14

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ينتظر المسلمون في جميع أرجاء العالم في كل عام حلول شهر رمضان لما فيه من أيام وليال مباركة، ومغفرة ورضا من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين.

وتتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان بين دولة وأخرى، وذلك حسب خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء، كما تتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول نفسها.

كما تختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا تزيد دقائق عدة.

وستشهد دولة جزر القمر أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2022، حيث سيصوم المسلمون فيها نحو 13 ساعة فقط فيما ستشهد دول المغرب العربي والعراق أطول ساعات للصيام في رمضان وتبلغ نحو 15 ساعة ونصف الساعة.

أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة في اليوم، وفي ما يأتي جدول يوضح عدد ساعات الصيام في كل دولة من الدول العربية، مرتبة من الأقصر إلى الأطول:

ساعات الصيام في الدول العربية:

جزر القمر: نحو 13 ساعة

الصومال: نحو 13 ساعة و30 دقيقة

سوريا: نحو 14 ساعة

السودان: نحو 14 ساعة و20 دقيقة

اليمن: نحو 14 ساعة و27 دقيقة

البحرين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة

موريتانيا: نحو 14 ساعة و32 دقيقة

الإمارات: نحو 15 ساعة

مصر: نحو 15 ساعة

قطر: نحو 15 ساعة

السعودية: نحو 15 ساعة

الكويت: نحو 15 ساعة

سلطنة عمان: نحو 15 ساعة

الكويت: نحو 15 ساعة

لبنان: نحو 15 ساعة

الأردن: نحو 15 ساعة

فلسطين: نحو 15 ساعة

ليبيا: نحو 15 ساعة

تونس: نحو 15 ساعة و30 دقيقة

الجزائر: نحو 15 ساعة و30 دقيقة

المغرب: نحو 15 ساعة و30 دقيقة

العراق: نحو 15 ساعة و30 دقيقة



ساعات الصيام في الدول الإسلامية:

ويختلف عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية كذلك، ويكون أطولها في دولة أفغانستان حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم نحو 17 ساعة، وفي سنغافورة التي تضم عددا كبيرا من المسلمين نحو 13 ساعة ونصف الساعة.

وفي ما يأتي عدد ساعات الصيام في اليوم في عدد من الدول في رمضان 2022 مرتبة من الأقصر إلى الأطول:



ماليزيا: نحو 12 ساعة

سنغافورة: نحو 13 ساعة و30 دقيقة

السنغال: نحو 14 ساعة

تركيا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة

الهند: نحو 15 ساعة

باكستان: نحو 16 ساعة

إيران: نحو 16 ساعة

أفغانستان: نحو17 ساعة

أقصر عدد ساعات صيام في العالم:

أما المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية فسيكون لديهم أقصر عدد ساعات صيام في العالم، وهذه الدول هي

نيوزيلندا: 11 ساعة و20 دقيقة

تشيلي: 11 ساعة و30 دقيقة

أستراليا: 11 ساعة و47 دقيقة

أوروغواي: 11 ساعة و48 دقيقة

جنوب أفريقيا: 11 ساعة و52 دقيقة

الأرجنتين: 11-12 ساعة

باراغواي: 11-12 ساعة

أطول عدد ساعات صيام في العالم:

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، حيث يتجاوز 18 ساعة في اليوم في شهر رمضان 2022، وهذه الدول هي:

آيسلندا: 19 ساعة و59 دقيقة

غرينلاند: 19 ساعة و57 دقيقة

فنلندا: 19 ساعة و9 دقائق

السويد: 18 ساعة و58 دقيقة



يصوم المسلمون في رمضان 2022 ساعات مختلفة أيضا في بقية دول العالم، وهي مرتبة من الأقصر إلى الأطول:

نيوزيلندا: 11 ساعة و30 دقيقة

جنوب أفريقيا: 11 ساعة و30 دقيقة

أستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة

الأرجنتين: 12 ساعة

تايلاند: 14 ساعة

هونغ كونغ: 15 ساعة

اليابان: 16 ساعة

كندا: 16 ساعة

الصين: 16 ساعة و30 دقيقة

أميركا: 16 ساعة و30 دقيقة، تزيد أو تقل قليلا في أميركا حسب الموقع الجغرافي للولاية

بريطانيا: 17 ساعة

النرويج: 17 ساعة

الدانمارك: 17 ساعة

أسكتلندا: 18 ساعة

سويسرا: 18 ساعة

بولندا: 18 ساعة و30 دقيقة

النرويج: 20 ساعة

فنلندا: 20 ساعة

غرينلاند: 20 ساعة

روسيا: 20 ساعة

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