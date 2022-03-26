الكويت تبحث سحب جنسية زوجة الكويتي «المجنسة»

المصدر: موقع الامارات اليوم

بات سحب الجنسية الكويتية من زوجة الكويتي التي اكتسبتها إذا تزوجت غير كويتي بعد الطلاق من زوجها أو وفاته، قيد البحث والتحقيق في إدارة الفتوى والتشريع، خصوصا بعدما أحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مذكرة إلى وزارة الداخلية تطلب فيها معرفة دستورية هذا القرار.

وتضمنت المذكرة بحسب صحيفة " الرأي"، أن «لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية طلبت من وزارة الداخلية معرفة مدى إمكانية إضافة فقرة جديدة لمشروع القانون المتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين: (يـنـص عـلـى سحب الجنسية الكويتية من المرأة الأجنبية التي اكتسبتهابقانون الجنسية الكويتية - وانتهت علاقتها الزوجية بالطلاق أو الوفاة - إذا تزوجت غير كويتي)؟»

وذلك وفق ما دار من نقاش أثناء اجتماع اللجنة، وترغب اللجنة معرفة وجهة نظر «الداخلية» بعـد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع وفق الإجراءات المتبعة حتى تتمكن اللجنـة مـن اتخاذ قرارهـا بعـد معرفة دستورية هذه الإضـافة وذلـك وفـق جـميـع الآراء المعروضة عليها.

وردت وزارة الداخلية على المذكرة أنه «تمت مخاطبة الإدارة العامة للشؤون القانونية لمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للـرد على ما جاء في هذا السؤال حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ قرارهـا بـعـد معرفة دستورية هذه الإضافة، وسيتم إفادتكم بالمستجدات حول هذا الشأن».

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