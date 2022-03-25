هيلاري كلينتون مصابة بـ"كورونا" و"محجورة" في البيت.. فماذا طلبت من متابعيها ؟!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة ​هيلاري كلينتون​ عبر منشور لها في حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي، أنها أصيبت بفيروس كورونا وطلبت من المتابعين ترشيح بعض أسماء الأفلام لمتابعتها خلال فترة الحجر.

وأشارت هيلاري البالغة من العمر أربعاً وسبعين عاماً، أنها تعاني من عوارض خفيفة وأن زوجها الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون أجرى الفحص جاءت نتيجته سلبية، إلا أنه في الحجر حفاظاً على سلامة الأسرة.

وكتبت هيلاري أيضاً "ممتنة أكثر من أي وقت مضى للحماية التي يمكن أن توفرها اللقاحات ضد الإصابة الخطيرة"، كما استغلت منشورها لتحث الجميع على تلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض ​جين بساكي​، أنها أصيبت للمرة الثانية بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن نتيجة اختبار الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ أتت سلبية.

وكشفت بساكي أنها عقدت اجتماعين على مسافة مع بايدن الذي تلقى ​اللقاح​ المضاد لكوفيد، في اليوم السابق.



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