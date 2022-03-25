بماذا ردت نانسي عجرم على داود الشريان الذي قال لها: "أنت المطربة الوحيدة اللي يدعون لها بالمساجد" ؟!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مازح الإعلامي السعودي داود الشريان، مقدم برنامج “مع الشريان” على قناة “MBC1″، ضيفته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بشأن الدعاء لها في المساجد، حسب تعبيره.

وقال الشريان للفنانة اللبنانية “أنت المطربة الوحيدة اللي صاروا يدعون لها بالمساجد” فدخلت نانسي عجرم في نوبة ضحك ليكمل حديثه: “اللهم عجرم نساءنا” لترد نانسي عجرم ضاحكة: “آمين”.

وأثارت ممازحة الشريان موجة جدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي فانقسم النشطاء إلى مهاجم للشريان فيما دافع عنه آخرون معللين حديثه بأنه مجرد مزحة مع ضيفته.

وفي مقطع اخر، ظهر الشريان وهو يتغزل بنانسي عجرم أثناء شربه القهوة معها في منزلها حيث قال لها: “بس والله قهوتك زينة.. وجلستك زينة.. وبيتك حلو.. ومزاجك أحلى”.

وكانت نانسي عجرم في بداية الحلقة قد تطرقت إلى بداياتها وكيف كان والدها يشجعها على الغناء واكتشف أنها تملك صوتًا جميلا كجدتها “أوديت” والدته، حيث كانت نانسي تردد وراءها الكثير من الأغنيات، وأيضًا أول برنامج شاركت فيه كان “نجوم المستقبل” الذي كان يعرض على شاشة المستقبل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما قالته الفنانة نانسي عن جمهورها: ”النساء بجمهوري أكثر من الرجال وبعض الأحيان يأتي رجّال ويقول لي بدي صورك صورة لزوجتي والعكس تماما، ولدي جمهور من الأطفال، الحمد لله أنه متفق عليّ داخل العائلة”.

وعن تسمية بناتها قالت أن ميلا الكبيرة اختار اسمها زوجها كونه كان يحب ممثلة تدعى ميلا كونيس، مضيفة "إيلا أنا اخترت اسمها وهو اسم أسباني ألماني وليا أنا اخترته أيضًا وكنت أريد تسميتها ريانا وبعدها وأنا أتصفح غوغل اخترت ليا وأحرفه تعني love you always وأحببت الاسم الصغير ورأيته أفضل، مضيفة أنها تتحدث مع بناتها بكل التفاصيل وأكدت في نفس الوقت أن وسائل التواصل الاجتماعي صعبت مهمة التواصل مع أولادنا".

وعن نجاحها في التوفيق بين عائلتها وفنها قالت "من أنا وصغيرة أحب أنه في حال كنت أريد أن أقوم بشغلة ما أن أكون قدها وكونني أحب العائلة قررت أن أعمل عائلة، وأحيي كل امرأة أو أم عاملة لأن كل أم تقدر أن تنجح بعملها وعائلتها فهذا يتطلب منها جهد كبير".

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