تعرَّف على أسعار أغلى "الحلاقين" في العالم ومن هم زبائنهم !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تختلف أسعار تصفيفات أو قصات الشعر من صالون لآخر حسب نوع تصفيف الشعر والتجميل وشهرة وموهبة مصفف الشعر نفسه، ما يجعل البعض يفكر ماذا عن تكلفة تصفيف الشعر عند أشهر وأغلى الحلاقين ( أو مصففى الشعر) في العالم، وهذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "ceoworld":

كين موديستو

يعتبر كين موديستو، من أشهر مصففى الشعر في العالم ويعمل في لندن، حيث تتراوح تكلفة قصة الشعر في صالونه بين 23 و30 ألف دولار كما يعتبر من أفضل مصففى الشعر.

ستيوارت فيليبس

يعتبر ستيوارت فيليبس أحد أشهر مصففي الشعر في بريطانيا، ويتقاضى حوالي 16000 دولار لكل قصة شعر ويشمل ذلك وجبة غداء فاخرة وتدليك، كما دون اسمه فى كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية ضمن أغلى قصة شعر.

روسانو فيريتي

يعتبر روسانو فيريتي أحد أشهر مصففى الشعر في إيطاليا ويمتلك سلسلة من الصالونات تمتد من الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا وآسيا، ومن أشهر زبائنه الفنانة العالمية ليدى جاجا، ويبلغ سعر قصة الشعر 1600 دولار.

تيد جيبسون

ويعتبر تيد جيبسون من أشهر مصففى وخبراء الشعر في العالم، وتتراوح تكلفة قصة الشعر بصالونه بين 950 دولارًا و 1200 دولار.

أورلاندو بيتا

يعتبر أورلاندو بيتا من أشهر مصففى الشعر في العالم ومن أشهر زبائنه الفنانة جوليا روبرتس ومادونا وجوليان مور، وتبلغ تكلفة قصة الشعر في صالونه 1000 دولار لكل قصة شعر.

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