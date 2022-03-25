بيان أمني سعودي بشأن 4 أشخاص نشروا روابط وهمية باسم منصات رسمية للنصب ( فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على أربعة أشخاص، سعودي ومقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية المصرية، نشروا روابط وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة تطبيقات إلكترونية ومنصات رسمية للخدمات الإلكترونية، بهدف الاحتيال والحصول على بيانات الدخول الشخصية والدخول على حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم بمشاركة أشخاص خارج المملكة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شاهد .. بيان أمني بشأن 4 أشخاص بالرياض نشروا روابط وهمية باسم منصات رسمية للنصب والاستيلاء على الأموال https://t.co/gBJ4G2rwcD pic.twitter.com/G8Esh2gcH4 — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 24, 2022

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