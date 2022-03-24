سيد رجب لطليقته الأمريكية: احتراماً للعشرة لن أخوض في أمورنا الشخصية.. والقضاء بيننا !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت محامية الفنان المصري المعروف سيد رجب بيانا كشفت فيه إن هناك خصومة بين الفنان سيد رجب وطليقته أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها على "فيسبوك". ووصف البيان الاتهامات التي وجهتها طليقته كيكي نيسليون، الأميركية الجنسية، له بسلب أموالها وطردها من منزلها ورفضه سداد نفقتها ونفقة أولادها بالادعاءات غير الصحيحة والتي تمس الحياة الشخصية، ولا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع.

كما تابع البيان، إنه انطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين طليقته رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما في ذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا.

وذكر البيان أنه في جميع الأحول فإن الفنان يؤكد امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية كون الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم، مشيرا إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الإساءة له استغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة والالتفاف الجماهيري حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم.

هذا وكانت الأميركية كيكي نيلسون طليقة الفنان وجهت اتهامات له على صفحتها على مواقع التواصل، مؤكدة استيلاءه على أموالها وطردها من شقتها، وذلك عبر منشور لها تحت عنوان" خلف الكواليس مع أبو العروسة سيد رجب".

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