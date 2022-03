رجل إطفاء هندي ينقذ قطة من أعلى برج اتصالات .. فيديو

نجح رجل إطفاء في إنقاذ قط عالق على برج لتقوية بث إحدى شركات الإتصالات، حسبما أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام هندية.

وفي الفيديو يظهر رجل قالت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" إنه إطفائي، وهو يتسلق برجا للاتصالات يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار، لإنقاذ قط عالق في الأعلى.

ووفق الصحيفة فقد استجاب الإطفائي شاندراكنت أنانداس لبلاغ من سكان منطقة بوني غربي الهند، يفيد بتواجد القطة أعلى البرج المرتفع.

وبعد محاولتين فاشلتين للإمساك بالقط، تمكن أنانداس من الوصول إليه أخيرا، ووضعه في سلة ثم أنزله.

وشكرت العائلة المالكة للقط أنانداس على إنقاذه الحيوان الأليف، واصفة ما قام به بـ"العمل البطولي".

