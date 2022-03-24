شرطة أبوظبي تسعد 50 عاملاً برحلة إلى «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أسعدت شرطة أبوظبي 50 عاملاً متميزاً من مدينة ايكاد العمالية برحلة لزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، ضمن مبادرتها «نحتفل معهم»، بهدف تعزيز قدرات العمال الإنتاجية، وتحفيزهم، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للسعادة، الذي يصادف 20 مارس سنوياً.

وأوضح مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، العميد مبارك سيف السبوسي، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بفئة العمال، وتحفيزهم، ورفع مؤشر السعادة لديهم لتحسين بيئة العمل، لافتاً إلى أن الإمارات تعتز بجهودهم المبذولة، واهتمامهم بالمسؤولية المجتمعية، وتعمل على مساندتهم، باعتبارهم جزءاً رئيساً ومهماً في التنمية المستدامة.

• الإمارات تعتز بجهود العمال المبذولة واهتمامهم بالمسؤولية المجتمعية.

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