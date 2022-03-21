بأمر القضاء.. حظر "فيس بوك وانستغرام" في روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

قضت محكمة في روسيا اليوم الاثنين بحظر منصتي فيس بوك وانستغرام بوصفهما "متطرفتين". وقبلت المحكمة طلبا بهذا الخصوص قدمه الادعاء العام الروسي.

يشار إلى أن المنصتين محجوبتان بالفعل في روسيا. وحسب المحكمة، فإن القرار الصادر لا يسري على خدمة الرسائل واتسآب المملوكة أيضا لمجموعة ميتا الأميركية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب القضاء الروسي على خلفية قرار ميتا السماح بنشر دعوات للعنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا. ويذكر أن خدمة تويتر للرسائل القصيرة أيضا غير متاحة في روسيا.

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