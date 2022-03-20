كانوا في حالة صدمة.. نقل أَسَدين ونمريْن من أوكرانيا إلى ملجأ في هولندا !

المصدر: لاهاي - أ ف ب

وصل أَسَدان ونمران في حالة صدمة ونقص في التغذية من أوكرانيا إلى شمال هولندا، حسبما أكّدت المنظمة الهولندية التي تسلمت الحيوانات على الحدود بين أوكرانيا وبولندا.

وأكدت منظمة "ستيختينغ لوو" على فيسبوك، انها تسلمت "أَسَدين يبلغ الأول منهما ثلاثة أعوام ونصف والثاني عامًا ونصف، ونمر يبلغ ستة أشهر وأنثى نمر تبلغ خمسة أعوام".

وأفاد مدير المنظمة روبرت كرويجف وكالة فرانس برس بأن الحيوانات "في حالة صدمة قوية" ونقص في التغذية، لعدم حصولها على الطعام منذ أسبوع أو أسبوعين.

وأشار إلى أن الحيوانات قامت برحلة "منهكة" قبل الوصول إلى بولندا في حافلة تقل حيوانات أوكرانية. وأعلنت المنظمة أن حالة أنثى النمر هي الأسوأ. وقال كرويجف "لا نعلم ما إذا كانت ستنجو".

وستبقى الحيوانات الأربعة في حجر صحي لمدّة شهر في ملجأ للحيوانات تابع للمنظمة في مدينة أنّا باولونا في شمال هولندا، على أن تُرسل لاحقًا إلى محمية في جنوب إفريقيا، لكنها ستحتاج أولاً إلى استعادة قوتها الأمر الذي قد يستغرق عامًا أو عامين.

ولفت إلى أن حديقة الحيوان في بوزنان بغرب بولندا هي التي نظّمت عملية نقل الحيوانات.

واستقبلت ملاجئ حيوانات في إسبانيا وبلجيكا ستّة أسود ونمور وغيرها من الحيوانات التي تم إجلاؤها من أوكرانيا في مطلع مارس.

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