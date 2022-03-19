حدث عالمي نادر.. ولادة طفل يمني بعين واحدة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في حالة نادرة الحدوث عالمياً، ولد طفل يمني بعين واحدة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأوضح مصدر طبي، أن الرضيع ولد في مستشفى "الهلال الطبي" بمدينة رداع، ولديه تجويف عيني واحد وعصب بصري واحد، مشيراً إلى أنه توفي بعد ساعات من نقله للحاضنة.

وحسب "العربية.نت"، قال الإعلامي اليمني كريم زارعي، الذي نشر صورة الطفل المولود، بأن هذه الحاله نادرة جدا حول العالم.

كما أضاف أن "العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت بـ"ولادة أطفال ذوي العين الواحدة".

وختم موضحا أن أول حالة مماثلة سُجلَت عام 1665"، مضيفا "وها نحن الآن نشهد حالة جديدة في اليمن".

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