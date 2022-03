حاول الاستعراض مع ثلاثي "الكوبرا" فكانت النتيجة كارثية.. فيديو

من المعروف أن الثعابين أصبحت مرادفاً للخوف والفزع، والموت السريع بسمها.

إلا أن أحد الأشخاص تجاهل كل ذلك وحاول الاستعراض مع ثلاثة من ثعابين الكوبرا القاتلة، حيث انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يصيبك بالقشعريرة حيث يمكن رؤية رجل يؤدي حيلة خطيرة مع ثلاث ثعابين.

ففي مقطع فيديو شاركته ضابطة خدمة الغابات الهندية سوزانتا ناندا، شوهد معاذ سيد، أحد المتحمسين للثعابين من سيرسي في كارناتاكا وهو يتعامل مع ثلاثة من ثعابين الكوبرا، لكن انتهى الأمر بشكل سيء عندما هاجمه أحد الثعابين.

يظهر في الفيديو سيد البالغ من العمر 20 عامًا جالسًا أمام ثلاثي الكوبرا في الغابة.

يشد ذيولها ويحرك يديه بشكل دائري، مما يحرض الثعابين على التمايل.

فجأة، أحد الثعابين، اندفع نحوه وعض ركبتيه. رفض الثعبان الذهاب رغم محاولة الرجل إبعاده.

وفقًا للخبراء في مجال التعامل مع الثعابين، كانت إيماءات الرجل تهديدًا وتهديدًا مما أدى إلى رد الكوبرا بشراسة.

شاركت ضابطة خدمة الغابات الهندية سوزانتا ناندا مقطع الفيديو وكتبت "هذه مجرد طريقة مروعة للتعامل مع الكوبرا... الثعبان يعتبر الحركات بمثابة تهديدات ويتبع الحركة. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الاستجابة قاتلة".

وبحسب شبكة "إن دي تي في" الهندية، نُقل معاذ إلى المستشفى ويعالج من إصابته. وشاركت بريانكا كادم، رئيسة ومؤسس جمعية تعمل في مجال التعامل مع الثعابين، صوراً لسيد وهو مستلقياً على سرير المستشفى بعد تعرضه للدغة الأفعى.

وتظهر لقطة مقربة لجرح معاذ أن جلده قد تحول إلى اللون الأسود بسبب السم.

وبحسب منشور على فيسبوك لرجل متخصص في الإنقاذ من لدغات الثعابين، وهو أتول باي، فقد تعين إعطاء معاذ 46 قنينة من مضادات السموم. وأشار إلى أن معاذ نجا من الحادث المؤسف وهو يتعافى الآن في مستشفى خاص.

This is just horrific way of handling cobras…

The snake considers the movements as threats and follow the movement. At times, the response can be fatal pic.twitter.com/U89EkzJrFc