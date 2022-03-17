توقعات بانتشار سلالة جديدة من "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم

المصدر: متابعات

وفقا لعلماء الفيروسات، يفقد الذين أصيبوا بـ "أوميكرون الخفي" حاسة الشم حيث رصدت إصابات كثيرة خاصة في الصين وألمانيا.

ويعتقد أن السبب على الأرجح، هم المهاجرون الذين لا يتمتعون بمناعة ضد المرض.

ويقول وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، "نظرًا لوجود معدلات مرتفعة للعدوى، فإن البديل الفرعي BA.2 من "أوميكرون" لديه فرصة ليصبح قريبًا السلالة السائدة. فقد

تم تسجيل أرقام قياسية من الحالات في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة. كما أعلنت السلطات الصينية يوم الاثنين، عن تفشي قياسي في عشرات المدن الصينية. في معظم الحالات،

تحدد الإصابة بنوع فرعي من "أوميكرون" BA.2".

ومن جانبه يقول نائب مدير المركز الوطني للمختبرات السريرية التابع للجنة الصحة الوطنية لي جين مينغ موضحا، "يشمل الحجر الصحي الذين تم عزلهم في المنزل، والذين

قدموا من الخارج ، وكذلك أولئك الذين كانوا على اتصال بهم. أي على جميع هؤلاء البقاء في المنزل. ولمدة خمسة أيام متتالية، سيخضعون خلالها لإجراء اختبار فيروس كورونا

وسوف يرفع الحجر الصحي عن كل شخص تكون نتيجته سلبية".

ويشير الطبيب الروسي و أخصائي الأمراض المعدية يفغيني تيماكوف، ، إلى ان أعراض الإصابة بـ "أوميكرون الخفي" تشبه أعراض التسمم، لأن هذا الفيروس يتكاثر بخلاف

السلالات السابقة في المعدة كما أن المصاب يفقد حاسة الشم ويعاني من ألم في الحلق وبحة في الصوت واضطرابات في الجهاز الهضمي.

ومن جانبه يؤكد مدير مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ ، "إن الأجسام المضادة التي تنشأ بعد التطعيم بلقاح "سبوتنك V" تحمي من هذه السلالة

أيضا. كما أن مزيج الأجسام المضادة، الذي بدأنا الآن في اختباراته السريرية، على عكس جميع أنواع كوكتيلات الأجسام المضادة الأخرى، يحمي أيضًا من السلالة الجديدة".

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