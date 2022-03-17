علامات قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

المصدر: ترجمة : آمنة القحطاني

وفقاً ل NHS يؤثر مرض السكري على أقل من خمسة ملايين شخص في المملكة المتحدة في عام 2022. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من خمسة ملايين بحلول نهاية العقد حيث يمكن تقسيم مرض السكري إلى نوعين ، النوع 1 والنوع 2.

يحدث النوع 1 عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم ويدمر الخلايا المنتجة للأنسولين و النوع 2 عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين ، أو لا تتفاعل الخلايا المعنية مع الأنسولين.

و تشمل الأعراض فقدان الوزن من دون المحاولة و التبول أكثر من المعتاد في الليل ، والشعور بالعطش طوال الوقت ، والشعور بالتعب الشديد ،و استغراق الجروح وقتًا أطول للشفاء ، وعدم وضوح الرؤية.

يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري إذا كان عمره أكبر من 40 عامًا ، أو كان لديه قريب مصاب بهذه الحالة ، أو يعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، أو من أصل آسيوي أو أفريقي كاريبي أو من أصل أفريقي.

دراسات حديثة

توصل العلماء مؤخراً إلى أن هناك عادة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب و هي أن النوم في الضوء قد يسبب مشاكل صحية.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أنه يمكن أن يكون ذلك مرتبطًا بمرض السكري لدى كبار السن والسمنة عند النساء ، بينما أشارت دراسة أخرى إلى أنه يمكن أن يؤثر على كيفية سيطرة الأشخاص المصابين بمرض السكري على مستويات السكر في الدم.

علاقة النوم في الضوء بمرض السكري

و تقول دراسة جديدة من الولايات المتحدة إن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء الاصطناعي لديهم تنظيم أسوأ للقلب والأوعية الدموية وتنظيم الجلوكوز مقارنة بمن ينامون بدون ضوء.

قالت مؤلفة الدراسة المشاركة الدكتورة فيليس زي ،: "وجدنا أن الضوء يزيد من تنشيط الجهاز العصبي اللاإرادي ، الذي نفترض زيادة معدل ضربات القلب وانخفاض حساسية الأنسولين.

يرجع السبب في ضعف أداء الجسم في الليل مع إضاءة الضوء إلى بقاء النظام في حالة تأهب أكبر و لذلك أوصى البروفيسور Cedernaes الناس بالنوم في بيئة مظلمة قدر الإمكان.

بالإضافة إلى ذلك ، أجاب البروفيسور راسل فوستر من جامعة أكسفورد: "هذه دراسة ممتعة للغاية ، وعلى الرغم من أن الأرقام صغيرة إلى حد ما والآليات غير مفهومة تمامًا ، إلا أن النتائج تتفق مع

الملاحظات السابقة بأن الضوء في الليل يمكن أن يزيد اليقظة الفسيولوجية ، تقليل النوم العميق وزيادة إفراز هرمونات التوتر عبر الجهاز العصبي ".

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