الكويت.. "الجنايات" تقضي بإعدام قاتل شقيقته داخل "العناية المركزة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات بالكويت ، بإعدام قاتل شقيقته في مستشفى مبارك من داخل العناية المركزة، في الواقعة الشهيرة التي تم تصويرها بالجرم المشهود.

كما قضت بالحبس المؤبد لشقيقها الآخر عن تهمة الشروع في القتل وإطلاق النار عليها قبل إدخالها المستشفى، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

والتفتت المحكمة عن تنازل والد المتهمين ولم تأخذ به.

وتعود تفاصيل الواقعة، لشهر سبتمبر العام الماضي، حيث شهد قسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير بالكويت جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها فتاة في العقد الثالث من عمرها على يد شقيقها الأصغر الذي تمكن من اقتحام غرفة العناية حيث ترقد المجني عليها وأطلق عليها النار.

وكانت المجني عليها قد تعرضت لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قبل يومين من استكمال شقيقها الثاني قتلها بالقرب من منزلها في منطقة سلوى، وبعد فشل شقيقها الأكبر من قتلها توجه شقيقها الأصغر إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة وقتلها.

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