عرض للأغنام والأبقار في شارع الشانزليزيه بباريس برعاية 50 فناناً ! فيديو

سار قطيع يتألف من 2022 رأسا من الأغنام في شارع الشانزليزيه الشهير في باريس، للاحتفال بنهاية معرض الزراعة الدولي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية.

وبدأ المعرض الزراعي والمعرض التجاري قبل عشرة أيام ويجمع بين المزارعين ومربي الحيوانات من جميع أنحاء العالم.

وقام 50 فنانا من منطقة بيرن الجنوبية بتوجيه الماشية في موكب طوله كيلومتر واحد، جنبا إلى جنب مع الأبقار والحمير، بينما تم أداء الرقصات التقليدية، وذلك بحضور عمدة باريس آن هيدالغو ورئيس الوزراء الفرنسي جان كاستي، اللذان واجها صيحات استهجان من قبل الحشود.

وقال جاك بيدونتا، منظم "Béarn transhumance"، إن العرض كان مهما "لتسليط الضوء على منطقة بيرن الخاصة بنا وهويتنا".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مثل هذا الحدث في الشانزليزيه.

