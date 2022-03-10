في حادث غريب ..لصوص بأمريكا يسرقون رؤوساً بشرية

تحقق شرطة مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية في حادث سرقة لشاحنة تضم ‏صندوقاً يضم رؤوساً ‏بشرية، تم التبرع بها لأغراض علمية، وفق ما نشرت وسائل إعلام أجنبية.



وقالت وسائل إعلام، إن اللص اقتحم الشاحنة بينما كانت متوقفة قرب سنترال بارك ‏في مدينة دنفر، وسرق الصندوق يحتوي على رؤوس بشرية.‏وأكدت أن الشرطة ‏لم تتمكن من تحديد هوية السارق، وأنها تجري تحريات واسعة ‏النطاق، وتعتمد على تسجيلات كاميرات المراقبة.‏ وأعلنت شركة «سينس كير»، المسؤولة عن برنامج «التبرع بالجسم للعلم»، إن «العينات البشرية المتبرع بها مأخوذة ‏من شاحنة مؤمنة كانت في طور إجراء تعديل طبي عليها، بعد الانتهاء من حدث ‏يتعلق بتدريب طبي».، وفق ما أعلن موقع «إنسايدر»‏.



ووضعت الشركة على الصندوق بطاقة تشير إلى أن محتوياته من «العينات ‏البشرية» مخصصة لبرنامج علمي، حيث يشرح هذا البرنامج على موقعه عبر الإنترنت، إنه يقبل «التبرع بأجزاء من الجسم لفائدة العلم، ما يساعد الأجيال القادمة ‏من خلال تحسين البحث العلمي والتعليم».‏ ووفقاً لبيان الشركة، كانت الأنسجة المتبرع بها داخل صندوق من الورق المقوى ‏الأبيض، وأكدت أنها تتخذ الخطوات اللازمة «لتحديد مكان الأنسجة المسروقة». ‏

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