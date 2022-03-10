في حادث غريب ..لصوص بأمريكا يسرقون رؤوساً بشرية
تحقق شرطة مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية في حادث سرقة لشاحنة تضم صندوقاً يضم رؤوساً بشرية، تم التبرع بها لأغراض علمية، وفق ما نشرت وسائل إعلام أجنبية.
وقالت وسائل إعلام، إن اللص اقتحم الشاحنة بينما كانت متوقفة قرب سنترال بارك في مدينة دنفر، وسرق الصندوق يحتوي على رؤوس بشرية.وأكدت أن الشرطة لم تتمكن من تحديد هوية السارق، وأنها تجري تحريات واسعة النطاق، وتعتمد على تسجيلات كاميرات المراقبة. وأعلنت شركة «سينس كير»، المسؤولة عن برنامج «التبرع بالجسم للعلم»، إن «العينات البشرية المتبرع بها مأخوذة من شاحنة مؤمنة كانت في طور إجراء تعديل طبي عليها، بعد الانتهاء من حدث يتعلق بتدريب طبي».، وفق ما أعلن موقع «إنسايدر».
ووضعت الشركة على الصندوق بطاقة تشير إلى أن محتوياته من «العينات البشرية» مخصصة لبرنامج علمي، حيث يشرح هذا البرنامج على موقعه عبر الإنترنت، إنه يقبل «التبرع بأجزاء من الجسم لفائدة العلم، ما يساعد الأجيال القادمة من خلال تحسين البحث العلمي والتعليم». ووفقاً لبيان الشركة، كانت الأنسجة المتبرع بها داخل صندوق من الورق المقوى الأبيض، وأكدت أنها تتخذ الخطوات اللازمة «لتحديد مكان الأنسجة المسروقة».
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