نقص فيتامين ب 12: 3 علامات في بطنك تشير إلى "النقص الضار"

المصدر: ترجمة: آمنة القحطاني

كما هو الحال مع الكثير من الفيتامينات ، لا يستطيع جسمك إنتاج فيتامين ب 12 عضوياً. لذا ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الحصول على الفيتامين من الطعام و يحدث نقص

فيتامين ب 12 الشائع نسبياً عندما لا تحصل على التغذية المناسبة أو عندما لا يستطيع جسمك امتصاص ما يكفي منه‪.‬

وفقاً لموقع «اكسبرس » البريطاني ‬يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل "خطيرة" مثل الاكتئاب و فقدان الذاكرة لذلك من المهم اكتشاف هذا النقص مبكراً .

و تمن جانبها تؤكد كلية الطب بجامعة هارفارد أنه قد يكون هذا النقص مخفي ولا يظهر بوضوح لاسيما أن الأعراض تظهر تدريجيًا ، إلا أنه من المهم علاجها كي لا تؤدي إلى ضرر

حيث تتمثل إحدى طرق اكتشاف العلامات في معرفة الأعراض المحتملة ، بما في ذلك مشاكل البطن و فيما يلي ثلاث مؤشرات تحذيرية تساعدك على اكتشاف نقص فيتامين

ب 12

أعراض البطن

وفقًا لـ Hopkins Medicine ، يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 أعراضًا تشمل:

• غثيان

• قلة الشهية

• إسهال

عندما يتعلق الأمر بفقدان الشهية ، توضح NHS أن هذه العلامة يمكن أن تكون مصحوبة أيضًا بفقدان الوزن و من الصعب معرفة مدى سرعة تطور النقص حيث يمكن أن يختبر

الأشخاص بداية سريعة في بعض الحالات وبطء في حالات أخرى.

أعراض أخرى

و على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12 ، إلا أن هذه ليست العلامات التحذيرية الوحيدة حيث تشارك NHS أن الأعراض الأخرى تشمل شحوب و

اصفرار بشرتك ، التهاب اللسان واحمراره ، قرحة الفم ، بدبابيس وإبر ، تغييرات في طريقة مشيك وتتحرك ، رؤية مشوشة ، التهيج ، الكآبة ، تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك

وتصرفك ،تراجع في قدراتك العقلية كالذاكرة والفهم والحكم.

العلاج

يوصي الخبراء بعلاج النقص فور اكتشافه حيث أنه كلما تركت نقص فيتامين ب 12 دون علاج فترة أطول ، زادت احتمالية التعرض لـ "ضرر دائم".

و يتم علاج نقص الفيتامين اعتماداً على حالتك الشخصية و علاج السبب المؤدي إلى هذه الحالة حيث يتم عمل تحاليل دم قبل و بعد العلاج بحوالي 10 إلى 14 يومًا لتقييم الحالة

و مدى تطورها .

ومع ذلك ، غالباً ما ينجح علاج أغلب المرضى بشكل عام بالحقن أو المكملات الغذائية لتعويض الفيتامين المفقود و زيادة المصادر الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل

اللحم و الأسماك كالسلمون و القد، ومنتجات الألبان كالحليب والبيض.

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