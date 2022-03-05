الأمن المصري يعثر على جثة كويتي مقطوعة لنصفين !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

باشرت أجهزة الأمن المصرية البحث في لغز العثور على جثة مقطعة نصفين عثر عليها في منور بناية في منطقة الهرم وتبين أنها لشخص كويتي الجنسية.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على أشلاء آدمية في منور عقار بمنطقة الهرم، وتم الانتقال على الفور لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وتبين من الفحص والتحري أن الجثة لشخص يحمل جنسية كويتية ومقطعة لنصفين، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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