شاب استرالي يتعثر بكائن فضائي وهو يركض !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر شاب استرالي الذهاب للركض في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي، وتصادف أن رأى مخلوقا غريبا ملقى على الأرض تحت المطر.

وقال هاري هايز، لموقع «لاد بايبل» الأسترالي: «كنت أركض على طريق ماريكفيل، عندما تعثرت بما أعتقد أنه كائن فضائي». ويضيف: «حدسي يقول إنه نوع من الأجنة، لكن مع انتشار كوفيد وبوادر الحرب العالمية الثالثة والفيضانات التي تحدث الآن، فقد يكون هذا كائنا فضائيًا جدًا».. وأكمل ساخرا: «بصراحة لن نتفاجأ إذا كان هذا صحيحًا أيضًا».

يذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ضربت الساحل الشرقي لأستراليا خلال الأيام الأخيرة، لكن هذا الكائن الصغير الغريب لم يعثر عليه في منطقة فيضانات أو أمطار، وهذا أكثر ما يثير الدهشة، فربما لو وجد في منطقة مرت عليها الفيضانات من قريب أو بعيد، لكان وقتها حل لغز هذا الكائن أنه جاء من المحيط، ولكن حتى هذا الحل لم يعد منطقيا، فيرى البعض أنه ربما سقط من السماء مع الأمطار.

ويحاول باحثون من جامعة سيدني وجامعة نيو ساوث ويلز تحديد ماهية هذا المخلوق بالضبط، ولكن حتى الآن لم يتمكن أي أكاديمي من ذلك، والبحث قائم على قدم وساق لاكتشاف حقيقة المخلوق الصغير.

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