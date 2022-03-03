منع القطط الروسية من المشاركة في المعارض الدولية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حظر الاتحاد الدولي للقطط مشاركة القطط الروسية في المعارض الدولية أو تسجيلها في كتاب النسب.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن الحظر سوف يستمر حتى 31 مايو 2022، كما أنه يشمل حظر نقل القطط التي تتم تربيتها في روسيا أو تسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية الاتحاد.

وجاء على الموقع: "لقي العديد من الأبرياء حتفهم، وأصيب عدد أكبر بجروح، وأُجبر مئات الآلاف من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم لإنقاذ حياتهم. يمكننا جميعاً أن نشهد الدمار والفوضى التي سببها هذا العمل العدواني غير المسبوق".

وأضاف: "عشاق القطط الأوكرانيون لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة. نحن سعداء للغاية، لأن العديد من أعضاء أندية FIFE المتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربّين الأوكرانيين"

وتستمر الدول الغربية في فرض العقوبات المختلفة على روسيا نتيجة لعمليتها العسكرية على أوكرانيا منها على نطاق البنوك والرياضة والإعلام ووصل الأمر مؤخرا إلى فرض عقوبات على الحيوانات الروسية ومنها القطط.

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