مؤسسات عالمية توقف أعمالها في روسيا

المصدر: متابعات

أعلنت العديد من الشركات العالمية عن إيقاف أعمالهم في روسيا منذ أمس بسبب غزو روسيا على أوكرانيا ، حيث نشرت وكالة رويترز في تغريدة عبر حسابها في تويتر عن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة و أوضح مسؤول أوكراني للوكالة خطط تأجيج دعم الشركات .

و نشر موقع فوربس قائمة بالشركات التي انضمت إلى القائمة المتزايدة من الإجراءات التي اتخذتها الشركات مثل إيقاف وتقييد الخدمات في روسيا و شملت شركات في قطاعات مختلفة مثل «Netflix» Spotify » لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات مثل« Dell» و « Google » و « Ford» و شركات عالمية أخرى من مجالات مختلفة كالملابس و التكنولوجيا و التطبيقات .

المجال الرياضي

في أعقاب قرار اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين لمنع المنتخب الروسي من المنافسة ، أعلنت شركة EA Sports يوم الأربعاء أنها بدأت بإزالة المنتخب الروسي والأندية الروسية من ألعاب الفيديو الخاصة بها "تضامناً مع الشعب الأوكراني". ومن جانبها أوضحت شركة نايكي على موقعها الروسي على الإنترنت ، إن الشركة أوقفت خدمة شراء المنتجات عبر الإنترنت في روسيا لأنها لا تضمن التسليم للعملاء في البلاد ، ووجهوا العملاء إلى متاجر نايكي المحلية و قالت شركة أديداس إنها ستعلق شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم ، والتي تسري على الفور ، مما أدى إلى توقف الشراكة المستمرة منذ سنوات بين برنامج كرة القدم وأكبر شركة لتصنيع الملابس الرياضية في أوروبا.

شركات السيارات و الطائرات

و أوقفت هوندا تصدير سياراتها ودراجاتها النارية إلى روسيا ، حيث قال متحدث باسم الشركة لرويترز إن ذلك بسبب صعوبات في الشحن والدفع. كما أعلنت شركة فورد أنها ستعلق سيارتها التجارية فان JV في روسيا "حتى إشعار آخر" و أكد متحدث باسم BMW لصحيفة وول ستريت جورنال إن الشركة "ستوقف إنتاجنا المحلي وتصديرنا للسوق الروسي حتى إشعار آخر" و أكد إن شركة صناعة السيارات الفاخرة "تدين العدوان على أوكرانيا” و من جانبها أوضحت شركة بوينج يوم الثلاثاء إنها علقت العمليات الرئيسية في موسكو إلى جانب الصيانة وقطع الغيار وخدمات الدعم الفني لشركات الطيران الروسية ، مضيفة أنها أغلقت مكتبها في كييف ، وفقًا لبوليتيكو.

التكنولوجيا و التطبيقات

و أزالت Google تطبيقي RT و Sputnik من متجر Play الخاص بها ، وفقًا لرويترز و ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Dell أوقفت مبيعات منتجاتها في روسيا كما قالت شركة Apple إنها أوقفت مؤقتًا مبيعات منتجاتها في روسيا ، وقيدت تطبيقات RT في Sputnik بحيث لا يمكن تنزيلها إلا في البلاد ، كما عطلت ميزة المرور في خرائط Apple في أوكرانيا "كإجراء وقائي وسلامة للمواطنين الأوكرانيين”.و غرّدت شركة التكنولوجيا Oracle يوم الأربعاء بأنها "علقت بالفعل جميع العمليات في الاتحاد الروسي" ، بعد أن حث نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف الشركة علنًا على التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا "حتى يتم حل النزاع".

في مدونة يوم الثلاثاء ، أكدت شركة Snap ، الشركة الأم لـ Snapchat ، إن المنصة الاجتماعية أوقفت عرض الإعلانات في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ، وستوقف مبيعات الإعلانات في روسيا وبيلاروسيا وتعهدت بتقديم 15 مليون دولار للمنظمات التي تساعد تلك الموجودة في أوكرانيا.

و أوضح المسؤولون التنفيذيون في Meta يوم الثلاثاء إن المنشورات من وسائل الإعلام الحكومية الروسية لم تعد موصى بها للمستخدمين من خلال خاصية Facebook Algorithm ،كما أنها لن تكون متاحة قريبًا في Instagram ، وفقًا لـ The Verge ، بعد أيام من إعلان الشركة أنها قيدت الوصول إلى حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية في أوكرانيا ، منعت وسائل الإعلام الروسية الحكومية من عرض الإعلانات وكسب الأموال من حساباتها على المنصة وقالت إنها حذفت المنشورات المتعلقة بحملة تضليل تستهدف أوكرانيا.

من جانبها أعلنت شركة إكسون موبيل أنها ستخرج من مشروع مشترك قبالة جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا ، ولن تستثمر في مشاريع أخرى في البلاد بعد غزوها لأوكرانيا ، والذي قالت الشركة إنه "ينتهك وحدة أراضي أوكرانيا ويعرض شعبها للخطر".

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