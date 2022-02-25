تعرف على الأعراض المتقدمة لسرطان البروستات

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

من المعروف بأنه من الصعب التعرف على أعراض سرطان البروستات في مراحله المبكرة ولكن هناك عدة أعراض واضحة تظهر في المراحل المتقدمة من سرطان البروستات . كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر مثل

العمر حيث أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٥٠ عاماً هم أقل عرضة للإصابة بهذا المرض.

وفقا لموقع “express” البريطاني تؤكد مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أنه لا يوجد برنامج فحص وطني لسرطان البروستات لأننا لا نمتلك اختبارًا موثوقًا بدرجة كافية لاستخدامه. كما ينصح

بالتحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن الأعراض أو لاحظت أي تغييرات غير عادية أو مستمرة حيث أن العلامات التي تدل على وجود السرطان قد تكون خفية أو لا تظهر حتى المراحل المتأخرة.

يقول مراكز علاج السرطان الأمريكية (CTCA) إن سرطان البروستات هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال بعد سرطان الجلد.

يوضح أنه بسبب قرب غدة البروستاتا من المثانة ، قد يصاحب سرطان البروستاتا مجموعة متنوعة من الأعراض البولية ، خاصة في المراحل المبكرة.

وفقًا لـ CTCA ، تشمل هذه الأعراض الشعور بالحرقان أو الألم أثناء التبول و صعوبة التبول ، و الصعوبة في البدء والتوقف أثناء التبول كما يعاني الأشخاص الآخرون من تكرار التبول ليلاً ، وفقدان السيطرة

على المثانة ، وانخفاض تدفق الدم أو الدم في البول.

كما قد تشمل علامات سرطان البروستات تورمًا في الساقين أو منطقة الحوض ، أو خدرًا أو ألمًا في الوركين أو الساقين أو القدمين أو ألمًا في العظام يستمر أو يؤدي إلى كسور.

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