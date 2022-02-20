داهس سيدة الباحة: نظري ضعيف وتفاجأت بها

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أسفرت التحقيقات الأولية مع داهس سيدة في مدينة الباحة السعودية ،عن إرجاع السائق سبب الدهس إلى ضعف نظره، وأنه تفاجأ بالسيدة وهي أمامه، ما أفقده التحكم في المركبة وتفادي الحادث.

وحسب صحيفة عكاظ ،عزا قائد المركبة هروبه إلى الفزع من الحادثة، وتوقعه أن السيدة فارقت الحياة، فيما رجّح مصدر أمني أن السائق الشاب كان منشغلاً عن الطريق بمتابعة شاشة الجوال، موضحاً أن هروبه موجب للعقوبة، كونه لم يقف ولم يسهم في إسعاف السيدة المدهوسة.

وكان شاب عشريني دهس يوم الأربعاء سيدة في طلوع رغدان بمنطقة الباحة، وتداول مغردون مقاطع الحادثة عبر وسائل التواصل، فيما أوضح مصدر طبي أن السيدة مصابة ببعض الرضوض والكسور في طريق التعافي وحالتها مستقرة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة، أن إدارة البحث الجنائي والتحريات بشرطة المنطقة قبضت على قائد المركبة الذي لاذ بالفرار إثر الحادث، مؤكداً أنه تمت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة، مضيفاً أن إدارة مرور المنطقة، باشرت حادث الدهس، ونقلت المرأة إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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