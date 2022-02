شاهد بالفيديو .. سقوط طائرة في شاطيء مزدحم بفلوريدا

تجري السلطات الأمريكية تحقيقا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطيء في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، وتحقق الوكالة في سبب الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وهرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي "في حالة مستقرة".

وأظهرت لقطات مصورة لسقوط الطائرة الهليكوبتر في الماء في منطقة تغص بالسباحين.

This INSANE video from #Miami Beach police shows a helicopter crashing into crowded ocean waters near South Beach. 😱 Miraculously, no one in the water was injured and two people who were inside the helicopter are in stable condition. #crashvideo #helicoptercrash #florida pic.twitter.com/XqYR5Z9f4Y