المحكمة تغرّم إعلامية كويتية شهيرة بعد "تنمرها" على ممثل مصري معروف !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وقَّع القضاء الكويتي، غرامة مالية بلغت 500 دينار على الإعلامية، مي العيدان، بسبب إساءتها للفنان المصري أحمد بدير.

وقضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، الخميس، بتغريم الإعلامية الكويتية حوالي (1,653 دولار أميركي)، وإلغاء حكم البراءة الصادر بحقها، وذلك في الدعوى التي أقامها ضدها الفنان المصري، والتي يتهمها فيها بالسب والقذف.

بدوره، علق الفنان أحمد بدير عبر حسابه في "فيسبوك" على القرار قائلا: "شكرا للقضاء الكويتي الشامخ.. مش مهم قيمة الغرامة المهم تعظيم قيمة العدل"، مقدما شكره أيضا للمحامين العاملين على القضية.

كما كتبت سارة بدير، ابنة الفنان القدير "الحمد لله كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي".

وتابعت: "شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه، الذي دعم وأكد على رغبتنا فى مواجهة ظاهرة التنمر وعدم الوقوف سلبا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع".

وحسب "العربية.نت" كان القضاء الكويتي قد حكم، في وقت سابق، ببراءة الإعلامية الكويتية مي العيدان من تهمة التنمر والسب والقذف تجاه الفنان المصري أحمد بدير.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أثارت جدلًا واسعًا في شهر يوليو الماضي، بعدما اتهمت بالتنمر على ابنة الفنان أحمد بدير، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة تجمع النجم المصري بابنته وعلقت عليها آنذاك: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

في المقابل، أعرب أحمد بدير وابنته، عن انزعاجهما الشديد من وصفه بـ"الأقرع"، حيث قالت ابنته: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان.. أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة.. وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي اللي أنا نفسي تفاجأت بيه، وبشكر كل الناس اللى ردت غيبتنا".

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