تعرَّف على المذيع المصري الذي عرض حتى ملاعق الطعام في بيته للبيع .. بسبب الحاجة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر الاعلامي المصري ​توفيق عكاشة​ على صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عن نيته بيع أحد اطقم الطعام القيمة لديه بسبب ما يمر به من ضائقة مادية.

وكتب عكاشة : "للبيع طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل، ألباكا ألماني، استنلس ستيل، طلاء فضة كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي، السعر 20 ألف جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض".

واضاف عكاشة انه عرض للبيع ايضاً ارضاً تعود لوالدته منذ سبعة اشهر ولم يأت مشتري جدي. وعلق المتابعون على منشور عكاشة بعضهم متهكما من حالته.

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