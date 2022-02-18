عاجل: #ريان جديد في أفغانستان.. #حيدر ابن الـ 5 سنوات عالق في بئر عمقها 25 متراً منذ 3 أيام ! .. صور وفيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في حادثة مشابهة لقصة الطفل المغربي ريان الذي هزّت مأساة وفاته داخل البئر العالم بأسره، تتكثف جهود المختصين في أفغانستان لإنقاذ الطفل حيدر ذي الـ5 سنوات أيضا، لإخراجه من بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوب البلاد.

كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور تكشف عملية الإنقاذ، بينما انتشر هاشتاغ #أنقذوا_حيدر.

فالطفل الذي سقط الأربعاء، لم تفلح جهود الإغاثة بانتشاله حتى اليوم، وسط أنباء رسمية أكدت أن عملية الحفر تسير ببطء بسبب طبيعة المنطقة الصخرية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة (pajhwok) الإخبارية الأفغانية.

كما أفاد مسؤول رسمي بأن الولاية استعانت بمعدات حفر من ولاية قندهار المجاورة، إلا أنها لم تحدث فرقا كبيرا في عملية الإنقاذ.

وأضاف أن حالة الطفل خطيرة لأنه توقف عن البكاء وربما يكون قد نام.

يذكر وفق "العربية.نت" أن الصغير الأفغاني عالق على بعد حوالي متر من نهاية البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا، ويقول سكان إنه في وضع خطير، بسبب نقص المعدات المتطورة.

كما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح صورة حيدر مرتدياً سترة زرقاء ويجلس عالقاً في قاع البئر، وكتفاه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسده.

وبنفس طريقة ريان، خرجت الصور للعلن بعدما أنزلت كاميرا بواسطة سلك في التجويف، ليسمع صوت الطفل يبكي ويتأوّه ثم تحدث مع والده بصوت أبعد.

🚨En Afghanistan, un enfant nommé Haider est tombé dans un puits très profond et étroit…

Prions pour lui 🙏🏻❤️ #SaveHaider pic.twitter.com/j2YEFX3qUp — MIRAK (@MirakElrt) February 17, 2022

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