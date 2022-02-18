تفاصيل قصة "فتاة المقهى المكلومة".. أثارت ضجة في السعودية بـ"يوم الحب"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، خلال الساعات الماضية، بقصة "فتاة المقهى المكلومة"، التي تصدرت قائمة الأكثر تداولا.

وروى المحامي السعودي، بكر الفلاح، في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر"، قصة الفتاة التي صادفها في أحد المقاهي في يوم الحب، الموافق لـ14 فبرابر الجاري.

حيث قال إنه رأى شابة تبكي بحرقة لمدة ساعات، وبشكل متواصل، في زاوية مقهى راق، وبقيت على تلك الحالة حتى خرج كل من في المقهى.

وأضاف الفلاح: "سألت موظف الخدمة اسألها إذا كانت تحتاج مساعدة مادية، فذكر أنها هي صاحبة المقهى، وغاب عنها حبيبها في هذا اليوم ولذلك هي تبكي".

وأشار إلى أنه غادر المقهى وزادت في نفسه القناعة بحرمة هذا العيد "عيد الحب".

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