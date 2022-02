العثور على طفلة مفقودة منذ 2019 تحت السلالم في منزل جدها .. فيديو

عثرت الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تم إخفاؤها تحت سلالم منزل جدها منذ عام 2019.

وعند اختطافها بعمر 4 سنوات، كان الاشتباه أنه تم أخذها من قبل والديها، حيث كان من المقرر أن يحرما من وصايتهما الأبوية عليها.

وقالت الشرطة إنها "ذهبت فعلا إلى المنزل مرارا، ولكن الجميع نفى معرفة أي شيء. هذه المرة كان لديهم إذن تفتيش، وبعد البحث قرابة ساعة، اعتقد أحد أفراد الشرطة هناك أن شيئا يحدث وغير مفهوم".

وبحسب القائد في شرطة نيويورك، جوزيف سيناغرا، فإن المحقق "قال إن هناك شيئا غريبا حول السلالم. الطريقة التي تم بناؤها بها، والطريقة التي شعر بها عندما كان يسير عليها".

وأضاف سيناغرا أن المحقق "ألقى نظرة عن قرب على السلم. وكان هناك شق بين لوحين. استخدم مصباحا، ونظر إلى هناك، ورأى ما كان يعتقد أنها بطانية في الأسفل. لذلك استخدموا أداة وبدأوا في إزالة ألواح السلم. بعدها وجدوا قدمين صغيرتين".

والقدمان العاريتان هي للطفلة التي كانت متروكة مخبأة في صندوق تحت السلم. وكانت باردة ومبللة، ولا يعرف كم بقيت في الأسفل.

كما عثر على والدتها الحقيقية هناك معها، وتم توقيف الوالدين والجد وتوجيه الاتهام لهم على إثر ذلك، قبل إطلاق سراحهم لاحقا بأوامر بالبقاء بعيدا عن هذه الطفلة.

وحسب الشرطة فإن الطفلة كانت في صحة جيدة، بينما تم لم شملها مع شقيقتها الكبرى ووصيها القانوني لاحقا.

