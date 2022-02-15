6 سنوات بحثا عن قطة ابعتدت 2000 كيلو مترا عن البيت

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

عثرت أسرة أمريكية على قطتهم المختفية منذ 6 سنوات، واكتشفوا انها على قيد الحياة لكنها تعيش على مسافة أكثر من ألفي كيلومترا.

ونقلت «سبوتنيك» عن صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن العائلة الأمريكية، التي تقيم في ولاية ماين، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، اكتشفت وجود قطتهم في ولاية فلوريدا، في أقصى الجنوب.

واختفت القطة بشكل مفاجئ منذ عام 2015 وحاولت الأسرة الأمريكية أن تعثر عليها عبر محاولات كثيرة دون جدوى حتى اعتقدت أنها قد ماتت.

وبعد سنوات وصلت الأسرة الأمريكية رسالة بريدية تفيد بأن قطتهم لا تزال على قيد الحياة وأنها موجودة في ولاية فلوريدا.

وتقول الصحيفة إن انتقال القطة إلى فلوريدا لا يزال يمثل لغزا حتى الآن.

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